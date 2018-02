RJH girls basketball team-coach Courtnie Dulaney, team members-#3 Kivarah Burgess, #40 Emma Franco, #12 Ailyn Infante, (middle row) #10 Vivica Munoz, #30 Rebecca Ruiz, #13 Va’Rinna Lopez, #23 Nevaeh Sifuentes, (bottom row) #33 Suzie Rangel, # 4 Ruby Barrera and #5 Mia Franco.

