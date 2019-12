Little Lady A’s JH basketball team back row l-r) Alexa Mensoza, Aubrey Garcia, Gabriela Rendon, D’Anna Infante, Adrianna Franco, Claire Burleson, Ava Grooms, (front row l-r) Naydene Infante, Kallee Sifuentes (manager), Pricilla Santos, Breanna Satterfield, Amy Ortiz, Ella Martin and Alektra Hernandez.

To read more please log in or subscribe to the digital edition https://etypeservices.com/Rocksprings%20RecordID237/